Торт "Сметанник" родом з дитинства: буде ще смачніше з Oreo

"Сметанник" – торт, який у багатьох асоціюється з дитинством і домашніми святами. Знайомий смак варто підкреслити улюбленим печивом.

Печиво Oreo дає контраст текстур, глибший шоколадний акцент і робить десерт сучаснішим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток Yummy.lera. Торт отримає особливий акцент, хоча докладати зусиль для цього не доведеться.

Як приготувати особливий сметанник?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів печива Oreo;

– 130 грамів вершкового масла;

– 2 яйця;

– 75 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 50 грамів борошна;

– 500 грамів сметани жирністю від 20 відсотків;

– 100 грамів вершкового масла.

Готуємо улюблений торт з дитинства: відео

Приготування:

Відокремте кремову начинку від печива, а саме печиво подрібніть у блендері до дрібної крихти. Додайте розтоплене вершкове масло та ретельно перемішайте до однорідності. Дві третини крихти викладіть у роз’ємну форму діаметром 18 сантиметрів, щільно утрамбуйте, формуючи дно і бортики, після чого приберіть форму в холодильник. Яйця з’єднайте з цукром, сіллю та борошном, добре перемішайте, додайте сметану й кремову начинку з печива, що залишилася, і, постійно помішуючи, варіть масу на середньому вогні до загущення. Дайте крему охолонути до кімнатної температури. М’яке вершкове масло збийте міксером кілька хвилин до пишності, поступово введіть охолоджену сметанну масу та збийте до гладкої однорідної консистенції. Викладіть начинку на підготовлену основу, зверху рівномірно посипте крихтою, що залишилася, і поставте десерт у холодильник щонайменше на ніч для стабілізації та просочення.

Як довго можна тримати сметану відкритою?

Найкраще використати відкриту сметану протягом 7 – 10 днів. Звичайно, її слід тримати у холодильнику, пише ПІК. Молоко або йогурт після відкриття зазвичай залишаються придатними 5 – 7 днів, але лише за умови, що упаковка щільно закрита або продукт перелитий у герметичний контейнер.

Сметану можна залишати в оригінальній тарі, якщо вона добре закривається, або перекласти в чистий контейнер із кришкою. Важливо завжди набирати її чистою ложкою – сторонні бактерії скорочують термін зберігання.

