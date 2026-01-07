Приготуйте вафельний торт "Снікерс" за 15 хвилин: рецепт від Лілії Цвіт

Торт до чаю чи кави можна приготувати за 15 хвилин навіть без випічки. Цей десерт є неймовірно смачним, бо поєднує в собі маслянистий крем, насичену шоколадну глазур, хрумкий арахіс та печиво з дитинства.

Майже всі господині обожнюють рецепти від Лілії Цвіт, оскільки вони легкі у повторенні й неймовірно смачні, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал кулінарки.

Як приготувати вафельний торт?

Інгредієнти: 4 квадратні вафельні коржі;

Для шоколадної глазурі:

120 грамів вершкового масла;

100 міліграмів молока;

70 грамів какао-порошку;

80 грамів цукру.

Для крему:

400 грамів вершкового масла;

440 грамів згущеного молока сирого.

Для начинки:

200 грамів смаженого арахісу;

320 грамів печива "Марія".

Спосіб приготування:

У каструлі з’єднайте масло, какао, цукор та молоко. Поставте на слабкий вогонь й помішуючи доведіть до кипіння. Варіть кілька хвили, поки маса не стане густою та однорідною, а тоді зніміть з плити.

Викладіть перший вафельний корж й змастіть його половиною теплої шоколадної помадки, а тоді накрийте другим коржем. Те саме треба повторити з двома іншими коржами, щоб вийшли дві подвійні вафельні основи з шоколадний прошарком.

Для крему збийте вершкове масло до світлої пухкої маси. Поступово вливайте згущене молоко, не припиняючи збирання, поки крем не стане густим. Невелику кількість крему нанесіть на одну сторону кожної вафельної пари.

Далі треба подрібнити до середньої крихти арахіс і печиво. Додайте їх до решти крему й добре перемішайте. Викладіть начинку на одну з вафельних пар та рівномірно розподіліть, а тоді накрийте другою вафельною парою, розмістивши кремом донизу.

Готовий торт потрібно накрити харчовою плівкою й залишити на годину при кімнатній температурі. Після цього його треба поставити в холодильник на 2 години, щоб десерт стабілізувався.

До слова, за 10 хвилин можна приготувати турецький десерт без яєць та духовки, пише "Господинька". Для цього знадобиться кокосова стружка, молоко, цукор, борошно, вершкове масло, ванільний цукор та вишневий соус.

Що ще можна приготувати?