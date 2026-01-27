Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Не смажте яйця як у минулому столітті: як це роблять зараз
27 січня, 16:01
2

Не смажте яйця як у минулому столітті: як це роблять зараз

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Сучасні кулінари рекомендують смажити яйця на воді замість олії, щоб зменшити калорії та жири.
  • Для уникнення прилипання яєць до сковорідки можна використовувати антипригарне покриття або покрити сковорідку пергаментним папером.

Смажені яйця – цілком буденна частина нашого раціону. От тільки стара звичка готувати їх на олії – це вже пережиток.

Смаження яєць – елементарний процес, але навіть тут немає меж досконалості. Як їй готують сучасні кулінари – розповідає портал Smakosze

Як смачно посмажити яйця? 

Смажити яєчню на олії – це вже вчорашній день. Це додаткові калорії та жири – зовсім не те, що потрібно для вашої страви. 

Смажити яйця краще на воді / Фото Pixabay

Краще посмажити яйця на воді. Налийте рідину, щоб вона повністю покрила дно. Далі смажимо яйця у звичний спосіб – і отримуємо ідеальний результат, як на картинці. 

Чи можуть яйця прилипнути до сковорідки? 

Якщо у вас сковорідка з антипригарним покриттям – то ні. У цьому випадку можете просто налити воду, розповідає Kuchnia

В іншому випадку для уникнення прилипання краще покрити сковорідку пергаментним папером. Він стане чудовим барʼєром, який позбавить усіх ризиків. 

Що смачного приготувати? 