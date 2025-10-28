Швидко і дуже смачно, залишиться лише зробити гарнір: як приготувати хека у духовці

Хек – чудова опція, коли потрібно швидко подати до столу щось смачненьке. Він завжди доступний та тішить своїм смаком.

Коли заходить мова про приготування хека, зазвичай одразу уявляють смажену рибу. Проте можна піти ще простішим шляхом та отримати нічим не гірший результат, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Як смачно приготувати хека у духовці?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 3 тушки хека;

– 1 набір спецій для риби;

– 4 зубчики часнику;

– 1 цибулина;

– 3 чайних ложки соєвого соусу;

– 1 фольга.

Приготування:

Викладіть тушки і додайте лавровий лист, мелений чорний перець, коріандр, сіль, приправи для риби, ложку соєвого соусу, частину нарізаної цибулі та подрібнений часник. Кожну тушку загорніть окремо у фольгу. Покладіть загорнуту рибу на решітку й запікайте в духовці при температурі 180 градусів близько 45 хвилин. Після цього обережно розгорніть фольгу та зробіть невеликий прокол унизу, щоб стекла зайва рідина. Поверніть хек у духовку ще на 15 хвилин, щоб рибка підрум’янилася й стала ароматною.

