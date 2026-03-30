Заметіль, сильний вітер і туман: у Карпати за день до квітня повернулась зима
- У Карпатах на горі Піп Іван сильний вітер, туман і заметіль.
- Рятувальники закликають туристів бути обережними або утриматися від походів.
На горі Піп Іван 30 березня складні погодні умови: сильний вітер, туман і заметіль. Схили повністю вкриті снігом, що робить рух небезпечним для туристів.
Про це повідомили в ДСНС України.
Що відомо про зимову погоду у Карпатах?
На горі Піп Іван спостерігають щільну хмарність й туман. Сильний вітер і заметіль значно ускладнюють видимість.
Північний вітер посилюється до 14 метрів за секунду, температура повітря тримається на рівні -3 градусів. Окрім цього, через підвищену вологість поверхні покриті льодом.
Рятувальники закликають туристів бути обережними. Через слизькі схили та сильний вітер холод відчувається значно сильніше. Любителям високогір'я радять уважно планувати маршрути або взагалі утриматися від походів без належної підготовки.
Яка погода буде в Україні найближчим часом?
Найближчими днями в Україні збережеться тепла погода. Однак небо дедалі частіше затягуватимуть хмари, а опади стануть більш інтенсивними. На заході та в Карпатах можливий мокрий сніг, а на решті території переважатимуть дощі та тумани.
Сонячна та спокійна погода в Україні поступово змінюється на більш мінливу та вологу. Уже на початку нового робочого тижня, 30 – 31 березня, очікуються дощі, грози та місцями мокрий сніг. Денна температура почне поступово знижуватись.
За прогнозами синоптиків, на початку квітня до країни може прийти арктичне вторгнення зі Скандинавії, що традиційно супроводжує період напередодні Великодня.