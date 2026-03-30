Заметіль, сильний вітер і туман: у Карпати за день до квітня повернулась зима

На горі Піп Іван 30 березня складні погодні умови: сильний вітер, туман і заметіль. Схили повністю вкриті снігом, що робить рух небезпечним для туристів.

Про це повідомили в ДСНС України.

Що відомо про зимову погоду у Карпатах?

На горі Піп Іван спостерігають щільну хмарність й туман. Сильний вітер і заметіль значно ускладнюють видимість.

Північний вітер посилюється до 14 метрів за секунду, температура повітря тримається на рівні -3 градусів. Окрім цього, через підвищену вологість поверхні покриті льодом.

Рятувальники закликають туристів бути обережними. Через слизькі схили та сильний вітер холод відчувається значно сильніше. Любителям високогір'я радять уважно планувати маршрути або взагалі утриматися від походів без належної підготовки.

