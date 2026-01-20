Укр Рус
Чи будуть сильні снігопади в Україні найближчим часом
20 січня, 20:00
Чи будуть сильні снігопади в Україні найближчим часом

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Найближчими днями в Україні сильних опадів не передбачається, лише місцями можливий незначний сніг.
  • У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті очікується сніг з дощем, що може спричинити ожеледицю.

Сильних опадів на території України найближчими днями поки не передбачається. Попри це, подекуди фіксуватиметься незначний сніг, місцями він буде з дощем.

Відповідну інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для УНІАН.

Чи випаде сильний сніг?

Іван Семиліт пояснив, що значних опадів очікувати не варто. За його словами, це стосується як дощу, так і снігу, тож великих снігопадів не буде. 

Сніжитиме, але з невеликою інтенсивністю. Можливо, додасться кілька сантиметрів снігового покриву, але це не будуть кучугури, 
– пояснив він.

Водночас у південній частині, а також на Закарпатті та Прикарпатті сніг супроводжуватиметься дощем у суботу, 24 січня, внаслідок чого на цих територіях може утворюватися ожеледиця, тож варто бути обережними.

Якою буде погода найближчим часом?

  • Загалом до 25 січня в Україні збережеться морозна погода під впливом потужного антициклону. Істотних опадів не прогнозують, проте місцями випаде невеликий сніг. На дорогах майже щодня буде ожеледиця.

  • Укргідрометцентр своєю чергою повідомляв, що антициклон і надалі впливатиме на погоду щонайменше до 22 січня, тому холод збережеться. Водночас після цієї дати очікується поступове зменшення морозів.

  • Ба більше, у південній частині та на Закарпатті після 23 січня в денні години повітря може прогрітися до 3 градусів тепла. Утім, у більшості областей в Україні плюсову температуру поки не варто очікувати.