Для немца, родители которого после распада Советского Союза эмигрировали из России, это был уже третий подряд финал турниров Большого Шлема. В свою очередь, 23-летний американец Шелтон дебютировал на столь поздней стадии самых престижных соревнований, пишет 24 Канал.

Александр Зверев – Бен Шелтон 6:3, 7:6, 5:7, 6:2

Справиться с нервами из-за первого в карьере финала "мейджора" Шелтону было трудно: он проиграл уже первый гейм на своей подаче, а затем на протяжении всего сета не имел ни одного брейк-пойнта, чтобы попытаться восстановить равновесие. К тому же, в последнем гейме он снова не удержал подачу и проиграл 3:6.

Дела пошли лучше во втором сете, который дошел до тай-брейка, но там Бен дважды допустил ошибки на своей подаче, позволив Звереву выйти вперед уже 2:0.

К чести хозяина кортов, он смог взять третий сет, причем сделал это, несмотря на значительную усталость, ведь теннисисты вновь устроили длинный сет, который дошел до счета 5:6. Там Звереву внезапно не удалось отыграть брейк-пойнт.

Но последний, четвертый сет оказался наименее конкурентным. Шелтон снова сразу же не защитил подачу, затем еще раз дал сопернику возможность закрепить преимущество – 6:2 в итоге, и Александр Зверев впервые поднимает над головой кубок US Open.

Какова ситуация в рейтинге ATP

Зверев существенно приблизился к лидеру Яннику Синнеру, который пропускал турнир из-за травмы. Между ними теперь менее 2 тысяч очков.

Бен Шелтон поднялся с 9-й сразу на 4-ю позицию. Зато резко просел Новак Джокович, который потерял 7 мест и выпал за пределы первой десятки. Фрэнсис Тиафо, дошедший до полуфинала в Нью-Йорке, зафиксировал рекордно высокую позицию в рейтинге за всю карьеру – 8-ю.

Зверев и Синнер – единственные два теннисиста, которые уже гарантировали себе участие в Итоговом турнире. Бен Шелтон в гонке за титул чемпиона теперь занимает третье место.