Для німця, батьки якого після розвалу Радянського Союзу мігрували з Росії, це був вже третій поспіль фінал турнірів Великого Шолому. Натомість 23-річний американець Шелтон дебютував на такій пізній стадії найпрестижніших змагань, пише 24 Канал.

Александр Зверєв – Бен Шелтон 6:3, 7:6, 5:7, 6:2

Впоратися з нервами через перший в кар'єрі фінал "мейджора" Шелтону було важко: він програв вже перший гейм на своїй подачі, а потім упродовж партії не мав жодного брейк-пойнта, щоб спробувати повернути паритет. До того ж, в останньому геймі він знову не втримав подачу і програв 3:6.

Справи поліпшились у другому сеті, який дійшов до тай-бреку, але там Бен двічі припустився помилок на власній подачі, дозволивши Зверєву повести вже 2:0.

До честі господаря кортів, він зміг забрати третю партію, до того ж зробив це вже на тлі неабиякої втоми, адже тенісисти знову влаштували довгий сет, який дійшов до рахунку 5:6. Там Зверєву раптово не вдалося відіграти брейк-пойнт.

Але остання четверта партія вийшла найменш конкурентною. Шелтон знову одразу ж не захистив подачу, потім ще раз дав супернику можливість закріпити перевагу – 6:2 у підсумку, і Александр Зверєв вперше здіймає над головою кубок US Open.

Яка ситуація у рейтингу ATP

Зверєв суттєво наблизився до лідера Янніка Сіннера, який пропускав турнір через травму. Між ними тепер менше 2 тисяч очок.

Бен Шелтон стрибнув з 9-ої одразу на 4-ту позицію. Натомість обвалився Новак Джокович, який втратив 7 місць і випав за межі чільної десятки. Френсіс Тіафо, який дістався півфіналу у Нью-Йорку, зафіксував рекордно високий рядок рейтингу в кар'єрі – 8-ий.

Зверєв та Сіннер – два єдині тенісисти, які вже гарантували собі участь у Підсумковому турнірі. Бен Шелтон у чемпіонських перегонах тепер третій.