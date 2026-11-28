После нашумевшего интервью 21-летняя биатлонистка решила объяснить свою позицию и отреагировать на волну обсуждений. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Меркушина извинилась перед тренерами и командой

Александра призналась, что считает неправильным выносить личные переживания и эмоции на всеобщее обозрение. По ее словам, она сожалеет, что сказанное после соревнований вызвало дополнительное напряжение и втянуло в обсуждение других людей.

Отдельно биатлонистка извинилась перед тренерами сборной Украины Оксаной Хвостенко и Игорем Ярмошем, которых задели ее слова. Также спортсменка обратилась к партнерам по команде.

При этом Меркушина подчеркнула, что не имеет никаких претензий к Федерации биатлона Украины.

Я очень остро реагирую на любые высказывания в адрес своей семьи. Это моя семья, моя опора и моя самая большая гордость. Я безгранично люблю своих близких и всегда буду их защищать– пояснила спортсменка.

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Она также признала, что должна научиться лучше контролировать эмоции и более ответственно относиться к публичным заявлениям.

Что вызвало скандал вокруг украинской биатлонистки

Напомним, конфликт стал достоянием общественности после одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира. В интервью "Суспильне Спорт" Меркушина рассказала о напряженной обстановке в национальной сборной, а также о напряженных отношениях с Оксаной Хвостенко.

Биатлонистка заявила, что тренер якобы позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес ее семьи и других наставников. Александра также призналась, что морально готова покинуть основную команду и продолжить выступления на уровне Кубка IBU.

После этого спортсменка решила, что в дальнейшем все вопросы, касающиеся внутренних процессов в сборной, будут оставаться за пределами публичного пространства.

Я сделала выводы из этой ситуации и буду работать над собой, чтобы подобное больше не повторялось– подытожила Меркушина.

Напомним, в эти дни проходит первый этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Завтра состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин.

Ранее, по словам Меркушиной, отреагировала другая украинская биатлонистка Кристина Дмитренко.