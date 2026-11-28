Після резонансного інтерв’ю 21-річна біатлоністка вирішила пояснити свою позицію та відреагувати на хвилю обговорень. Відповідну заяву вона опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Меркушина попросила вибачення у тренерів та команди

Олександра зізналася, що вважає неправильним виносити особисті переживання та емоції на загал. За її словами, вона шкодує, що сказане після змагань спричинило додаткове напруження та втягнуло в обговорення інших людей.

Окремо біатлоністка перепросила тренерів збірної України Оксану Хвостенко та Ігоря Ярмоша, яких зачепили її слова. Також спортсменка звернулася до партнерів по команді.

При цьому Меркушина наголосила, що не має жодних претензій до Федерації біатлону України.

Я дуже гостро реагую на будь-які висловлювання в бік своєї сім’ї. Це моя родина, моя опора і моя найбільша гордість. Я безмежно люблю своїх близьких і завжди буду їх захищати– пояснила спортсменка.

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Вона також визнала, що повинна навчитися краще контролювати емоції та відповідальніше ставитися до публічних заяв.

Що спричинило скандал навколо української біатлоністки

Нагадаємо, конфлікт став публічним після одиночної змішаної естафети на етапі Кубка світу. В інтерв’ю Суспільне Спорт Меркушина розповіла про складну атмосферу в національній команді та напружені стосунки з Оксаною Хвостенко.

Біатлоністка заявила, що тренерка нібито дозволяла собі образливі висловлювання на адресу її родини та інших наставників. Олександра також зізналася, що морально готова залишити основну команду та продовжити виступи на рівні Кубка IBU.

Після цього спортсменка вирішила, що надалі всі питання щодо внутрішніх процесів у збірній залишатимуться поза публічним простором.

Я зробила висновки з цієї ситуації та працюватиму над собою, щоб подібне більше не повторювалося– підсумувала Меркушина.

Нагадаємо, у ці дні триває перший етап Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті. Завтра відбудуться спринтерські гонки у чоловіків та жінок.

Раніше на слова Меркушиної відреагувала інша українська біатлоністка Христина Дмитренко.