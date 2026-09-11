Представитель баскетбольной Евролиги Баскония ведет переговоры с Алексеем Ленем. Об этом сообщило издание El Correo.

Какой вариант есть у Алексея Леня

Центровой, которому в июне исполнилось 33 года, прошлый сезон провел в мадридском Реале.

В октябре 2025 года, после 12 лет в НБА, украинский спортсмен присоединился к столичному испанскому клубу. За сезон в команде он 44 раза выходил на паркет в составе "сливочных".

Летом, несмотря на оставшийся еще один год контракта, баскетболист и клуб договорились о досрочном прекращении сотрудничества. Сейчас игрок ведет переговоры с Басконией.

В начале сентября украинец стал приоритетным вариантом для команды, которой нужно усилить позицию под кольцом двумя игроками. Сейчас там только Кеннет Фарид: Халифа Диоп ушел в Кливленд Кавальерс. Лень должен залатать брешь: внешне Баскония укомплектована, а под щитом – пробелы. От него ждут роста, физики и опыта на позиции стартового пятого номера,

– говорится в сообщении.

Об условиях и сроке возможного трудового соглашения не сообщается.

Что ранее происходило в карьере Леня

Он сыграл больше всех матчей в НБА среди всех украинцев, а именно – 704 матча за 12 сезонов.

В сильнейшей лиге мира Лень защищал цвета следующих команд: Финикс Санз, Атланта Хокс, Сакраменто Кингз, Торонто Рэпторс, Вашингтон Уизардс и Лос-Анджелес Лейкерс.

В настоящее время в мадридском "Реале" выступает другой украинский баскетболист. Им является Максим Шульга.