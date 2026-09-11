Представник баскетбольної Євроліги Басконія веде перемовини з Олексієм Ленем. Про це повідомило видання El Correo.

Який варіант має Олексій Лень

Центровий, якому у червні виповнилось 33 роки, минулий сезон провів у мадридському Реалі.

У жовтні 2025-го, після 12 років у НБА, український спортсмен доєднався до столичного іспанського клубу. За сезон у команді 44 рази з’яв’явся на паркеті у складі «вершкових».

Влітку, попри ще один рік контракту, баскетболіст та клуб домовились про дострокове припинення співпраці. Тепер гравець веде перемовини із Басконією.

На початку вересня українець став пріоритетним варіантом для команди, якій треба додати двох гравців під кошик. Зараз там лише Кеннет Фарід: Халіфа Діоп пішов у Клівленд Кавальєрс. Лень має залатати фарбу: зовні Басконія укомплектована, під щитом – дірки. Від нього чекають сантиметрів, фізики й досвіду на позиції стартового п’ятого номера,

– йдеться у повідомлені.

Про умови та термін можливої трудової угоди не повідомляється.

Що раніше відбувалось у кар’єрі Леня

Він зіграв найбільше матчів у НБА серед усіх українців, а саме – 704 матчі гри за 12 сезонів.

У найсильнішій лізі світу Лень захищав кольори: Фінікс Санз, Атланти Хаукс, Сакраменто Кінгз, Торонто Репторс, Вишингтон Візардс та Лос-Анджелес Лейкерс.

Наразі у мадридському Реалі виступає інший український баскетболіст. Ним є Максим Шульга.