Представник баскетбольної Євроліги Басконія веде перемовини з Олексієм Ленем. Про це повідомило видання El Correo.
Який варіант має Олексій Лень
Центровий, якому у червні виповнилось 33 роки, минулий сезон провів у мадридському Реалі.
У жовтні 2025-го, після 12 років у НБА, український спортсмен доєднався до столичного іспанського клубу. За сезон у команді 44 рази з’яв’явся на паркеті у складі «вершкових».
Влітку, попри ще один рік контракту, баскетболіст та клуб домовились про дострокове припинення співпраці. Тепер гравець веде перемовини із Басконією.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
На початку вересня українець став пріоритетним варіантом для команди, якій треба додати двох гравців під кошик. Зараз там лише Кеннет Фарід: Халіфа Діоп пішов у Клівленд Кавальєрс. Лень має залатати фарбу: зовні Басконія укомплектована, під щитом – дірки. Від нього чекають сантиметрів, фізики й досвіду на позиції стартового п’ятого номера,
– йдеться у повідомлені.
Про умови та термін можливої трудової угоди не повідомляється.
Що раніше відбувалось у кар’єрі Леня
Він зіграв найбільше матчів у НБА серед усіх українців, а саме – 704 матчі гри за 12 сезонів.
У найсильнішій лізі світу Лень захищав кольори: Фінікс Санз, Атланти Хаукс, Сакраменто Кінгз, Торонто Репторс, Вишингтон Візардс та Лос-Анджелес Лейкерс.
Наразі у мадридському Реалі виступає інший український баскетболіст. Ним є Максим Шульга.