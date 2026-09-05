Матч Арсенал – Челси состоится на стадионе "Эмирейтс" и начнется в 18:30, сообщает 24 Канал.

Как посмотреть матч Челси – Арсенал

В сезоне 2026/2027 матчи английской Премьер-лиги в Украине транслирует Setanta Sports. Таким образом, игру между Арсеналом и Челси можно посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Чтобы смотреть матч АПЛ онлайн, необходимо оформить подписку на Setanta Sports. Для болельщиков доступны два варианта: месячная подписка, которая стоит 109 гривен, а также годовая, которая обойдется в 1090 гривен.

Трансляция матча Арсенал – Челси состоится на канале Setanta Sport, который можно найти в подписках на других медиасервисах, таких как MEGOGO или "Киевстар ТВ".

Как Арсенал и Челси начали сезон

Арсенал удачно начал защиту титула, одержав две победы в стартовых турах. "Канониры" разгромили Ковентри (3:0), после чего с минимальным счетом обыграли Астон Виллу (1:0).

Кроме того, стоит напомнить, что подопечные Микеля Артета выиграли Суперкубок Англии, победив Манчестер Сити (3:0).

В то же время Челси после провала в прошлом сезоне сменил тренера и под руководством Хаби Алонсо уже одержал две победы. Сначала "пенсионеры" обыграли Фулхэм (3:2), а затем одолели Брайтон (4:3).