Матч Арсенал – Челсі відбудеться на "Емірейтс Стедіум" та розпочнеться о 18:30, повідомляє 24 Канал.

Як подивитися матч Челсі – Арсенал

У сезоні 2026/2027 матчі англійської Прем'єр-ліги в Україні транслює Setanta Sports. Відтак, гру між Арсеналом і Челсі можна переглянути на OTT-платформі Setanta Sports.

Щоб дивитися матч АПЛ онлайн потрібно оформити підписку на Setanta Sports. Для вболівальників доступні два варіанти: підписка на місяць, яка коштує 109 гривень, а також річна, яка обійдеться в 1090 гривень.

Трансляція матчу Арсенал – Челсі відбудеться на каналі Setanta Sport, який можна знайти у підписках на інших медіасервсіах, як-от MEGOGO чи "Київстар ТБ".

Як Арсенал і Челсі розпочали сезон

Арсенал вдало розпочав захист чемпіонства, здобувши дві перемоги у стартових турах. "Каноніри" розгромили Ковентрі (3:0), після чого мінімально переграли Астон Віллу (1:0).

Окрім того, варто нагадати, що підопічні Мікеля Артета виграли Суперкубок Англії, перемігши Манчестер Сіті (3:0).

Водночас Челсі після провалу в минулому сезоні змінив тренера й під керівництво Хабі Алонсо вже здобув дві перемоги. Спершу "пенсіонери" обіграли Фулгем (3:2), після чого здолали Брайтон (4:3).