Команды подошли к очному противостоянию без потерь и рассчитывали продолжить победную серию. О том, как развивался матч на "Эмирейтс", рассказывает 24 Канал.

Арсенал – Челси 2:1

Голы: Гаверц, 25, Эдегор, 60 – Роджерс, 2

Челси шокировал хозяев уже на старте встречи. Летний новичок "синих" Роджерс перехватил мяч и точно пробил в ближний угол.

На 12-й минуте уже Арсенал забил мяч в сетку, но после просмотра VAR арбитр отменил гол, зафиксировав офсайд.

Хозяева в большей степени контролировали ход игры и продолжали создавать угрозы у ворот Челси. Активность принесла свои плоды: Гаверц получил передачу и нанес точный удар в нижний угол.

На перерыв могли уйти победителями гости, однако после удара Педру Нету мяч попал в штангу.

Развязка во втором тайме

На 50-й минуте Арсенал провел эффектную атаку, завершившуюся голом Эдегора. Защитники Челси упустили из виду норвежца в своей штрафной, и тому не оставалось ничего проще, чем пробить мимо вратаря.

Подопечные Хаби Алонсо пытались отыграться, но до по-настоящему опасных моментов дело долгое время не доходило.

Лишь на 89-й минуте Эстеван нанес прицельный удар в дальний верхний угол, однако голкипер Арсенала Давид Рай совершил блестящий сейв.

В итоге "канониры" отстояли победу со счетом 2:1. В турнирной таблице АПЛ после трех туров Арсенал делит лидерство с Манчестер Сити, Челси пока занимает четвертое место.