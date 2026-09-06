Команди підходили до очної зустрічі без втрат і розраховували продовжити переможну серію. Як розгорнувся поєдинок на "Емірейтс", розповідає 24 Канал.

Арсенал – Челсі 2:1

Голи: Гаверц, 25, Едегор, 60 – Роджерс, 2

Челсі шокував господарів вже на старті зустрічі. Літній новачок синіх Роджерс підхопив м'яч і точно пробив у ближній кут.

На 12-й хвилині вже Арсенал заштовхав м'яч у сітку, але після перегляду VAR арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд.

Господарі більше контролювали гру і продовжували загрожувати воротам Челсі. Активність дала свої плоди: Гаверц отримав передачу і завдав точного удару у нижній кут.

На перерву могли піти переможцями гості, однак після удару Педру Нету м'яч влучив у стійку.

Розв'язка у другому таймі

На 50-й хвилині Арсенал провів ефектну атаку, яка закінчилася голом Едегора. Захисники Челсі проспали норвежця у своєму штрафному і тому не залишалося нічого легшого, ніж пробити повз голкіпера.

Підопічні Хабі Алонсо намагалися відігратися, але до по-справжньому небезпечних нагод справа тривалий час не доходила.

Лише на 89-ій хвилині Естеван завдав прицільного удару у дальній верхній кут, однак шалений сейв здійснив голкіпер Арсенала Давід Рая.

Врешті, каноніри відстояли перемогу 2:1. У турнірній таблиці АПЛ після трьох турів Арсенал ділить лідерство з Манчестер Сіті, Челсі наразі посідає четверте місце.