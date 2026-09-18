На прошлой неделе, в субботу 12 сентября, россияне провели атаку на Одессу ракетами "Калибр". Одна из них попала в дом, где находилась квартира известной украинской теннисистки, сообщает журналистка CNN Аманда Дэвис.

Что сказала Ястремская

Квартира принадлежала семье Даяны Ястремской. К счастью, сама спортсменка в тот момент находилась за границей, и никто из ее родных не пострадал.

Сама Даяна откровенно высказалась о том, что произошло с жильем. Она обратилась к теннисным организациям WTA и ITF с призывом обратить внимание на действия России.

Не хочу, чтобы они забывали о том, что происходит. Я хочу, чтобы они увидели, что это означает на самом деле. В последнее время я не чувствую от них достаточного внимания и поддержки. Многие места в Украине разрушены, а молодому поколению очень сложно заниматься спортом. И я думаю, что они могли бы многое сделать, чтобы помочь. Не позволяйте теннисному миру привыкнуть к войне в Украине просто потому, что она длится уже 4,5 года,

– заявила Ястремская.

К слову, другая украинская теннисистка Александра Олейникова объявила о создании благотворительного фонда. Она также подробнее рассказала о своих пожертвованиях в помощь ВСУ.

Напомним, что Ястремская занимает 110-е место в рейтинге WTA. Лучшим выступлением в ее карьере стал полуфинал на Australian Open в 2024 году.