Минулого тижня, в суботу 12 вересня росіяни атакували Одесу за допомогою ракет "Калібр". Одна із них влучила у будинок, де була квартира відомої української тенісистки, повідомляє журналістка CNN Аманда Девіс.

Що сказала Ястремська

Помешкання належало родині Даяни Ястремської. На щастя, сама спортсменка тоді перебувала закордоном, також з її рідних ніхто не постраждав.

Сама Даяна відверто висловилась щодо руйнування житла. Вона звернулась до тенісних організацій WTA та ITF із закликом звернути увагу на дії Росії.

Не хочу, щоб вони забували про те, що відбувається. Я хочу, щоб вони побачили, що це означає насправді. Останнім часом я не відчуваю від них достатньої уваги та підтримки. Багато місць в Україні зруйновані, а молодому поколінню дуже складно займатися спортом. І я думаю, що вони могли б багато чого зробити, щоб допомогти. Не дозволяйте тенісному світу звикнути до війни в Україні просто тому, що вона триває вже 4,5 роки,

– заявила Ястремська.

До слова, інша українська тенісистка Олександра Олійникова оголосила про створення благодійного фонду. Вона також детальніше розповіла про свої донати на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, що Ястремська посідає 110 місце в рейтингу WTA. Найкращим виступом в її кар'єру став півфінал на Australian Open у 2024 році.