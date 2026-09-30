В рамках дивизиона С сборная Финляндии встретилась с командой Беларуси. Местные болельщики устроили нашим соседям "теплый прием", сообщает 24 Канал.

Как финны поддержали Украину

Финны не остались в стороне от войны в Украине, в которой Беларусь встала на сторону страны-агрессора – России. Болельщики вывесили огромный баннер, подшутив над Александром Лукашенко.

На баннере президент Беларуси был изображен в виде таракана, который в страхе бежит по сине-желтому флагу Украины. Сзади над ним нарисована большая сова.



Шикарный баннер от болельщиков сборной Финляндии / фото mtvuutiset

Это животное является национальным символом Финляндии, и именно оно угрожает таракану с лицом Лукашенко. Под баннером финны написали угрожающие слова: "Ваше время еще наступит".

Более того, на этом фанаты Финляндии не остановились. Во время традиционного исполнения гимнов они освистали белорусов, а во время игры громко пели известный хит "Путин – х**ло".

К тому же, накануне матча финские болельщики обклеили столбики вокруг стадиона. На картинках были изображения Путина и Лукашенко, а также надпись "Wanted Dead or Alive".



Финские фанаты напомнили о двух военных преступниках / фото Iltalehti/Anssi Karjalainen

Ситуация в группе

Отметим, что матч в Хельсинки завершился нулевой ничьей. Финляндия имеет в своем активе 4 очка после двух матчей и идет второй в группе С.

Лидером является Албания с шестью очками, тогда как Беларусь – третья с одним очком. Напомним, что УЕФА отказывается дисквалифицировать белорусов из международных турниров, несмотря на соучастие страны в войне против Украины.

Ранее хит "Путин – х**ло" также прозвучал на матче Грузия – Украина, который завершился нулевой ничьей. Защитник нашей команды Эдуард Сарапий прокомментировал такое пение со стороны болельщиков.