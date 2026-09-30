В рамках дивізіону С збірна Фінляндії зустрічалась з командою Білорусі. Місцеві фанати влаштували нашим сусідам "теплий прийом", повідомляє 24 Канал.

Як фіни підтримали Україну

Фіни не залишились осторонь війни в Україні, в якій Білорусь стала на бік країни-агресорки Росії. Фанати вивісили величезний банер, потроливши Олександр Лукашенка.

На полотні президент Білорусі був зображений у вигляді таргана, який у страху біжить по синьо-жовтому прапору України. Позаду над ним намальована велика сова.



Шикарний банер від вболівальників збірної Фінляндії / фото mtvuutiset

Ця тварина є національним символом Фінляндії і саме вона загрожує таргану з обличчям Лукашенка. Під полотном фіни написали погрозливі слова: "Ваш час ще настане".

Ба більше, на цьому фанати Фінляндії не зупинились. Під час традиційного виконання гімнів вони засвистіли білорусів, а під час гри гучно співали відомий хіт "Путін – х**ло".

До того ж, напередодні гри фінські фанати обклеїли стовпчики навколо стадіону. На картинках були зображення Путіна та Лукашенко, а також підпис "Wanted Dead or Alive".



Фінські фанати нагадали про двох воєнних злочинців / фото Iltalehti/Anssi Karjalainen

Яке становище в групі

Зазначимо, що поєдинок у Гельсінкі завершився нульовою нічиєю. Фінляндія має у своєму активі 4 очки після двох матчів та йде другою у квартеті групи С.

Лідером є Албанія із шістьма очками, тоді як Білорусь – третя з одним балом. Нагадаємо, що УЄФА відмовляється дискваліфіковувти білорусів з міжнародних турнірів попри співучасть країни у війні проти України.

Раніше хіт "Путін – х**ло" також пролунав на матчі Грузія – Україна, який завершився нульовою нічиєю. Захисник нашої команди Едуард Сарапій прокоментував такий спів від фанатів.