Новым клубом Артема на предстоящий сезон стала Болонья. Правда, дела у "россоблу" складываются не слишком удачно, что привело к ранней смене тренера, сообщает сайт Болоньи.

Почему ушел Тедеско

Летом команду возглавил Доменико Тедеско, ранее тренировавший сборную Бельгии. Но в итальянском клубе он проработал всего три месяца и был отправлен в отставку.

Причиной стал провальный старт Болоньи в Серии А. В первых четырех матчах "россоблу" набрали лишь одно очко и сейчас занимают только 16-е место в турнирной таблице.

Команда Довбика сыграла вничью с Сассуоло (2:2), но при этом уступила Лацио, Аталанте и Наполи (все матчи – по 0:1). Сразу после отставки Тедеско Болонья объявила имя нового тренера.

Кто будет руководить Болоньей

Им стал другой итальянский специалист Раффаэле Палладино, которым интересовалось киевское Динамо на фоне слухов о возможной отставке Игоря Костюка. Контракт рассчитан до 2029 года.

Отметим, что Палладино успешно проявил себя в Фиорентине в сезоне 2024/2025. Клуб занял шестое место в Серии А и дошел до полуфинала Лиги конференций. Кроме того, Раффаэле возглавлял Монцу и Аталанту.

Напомним, что Довбык сыграл во всех четырех матчах за Болонью в этом сезоне, однако в каждом из них футболист выходил на замену. В матче против Сассуоло он забил свой первый гол за клуб и помог команде спасти ничью.

После той игры Артем получил мышечную травму, из-за которой может пропустить матчи сборной Украины. Ранее эксперт Юрий Шевченко оценил перспективы Довбика в Болонье.