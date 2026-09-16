Новим клубом Артема на найближчий сезон стала Болонья. Правда, справи у "россоблу" складаються не дуже успішно, що вилилось у ранню зміну тренера, повідомляє сайт Болоньї.

Чому пішов Тедеско

Влітку команду очолив Доменіко Тедеско, який раніше тренував збірну Бельгії. Але в італійському клубі він пропрацював лише три місяці та був відправлений у відставку.

Причиною став провальний старт Болоньї в Серії А. У перших чотирьох іграх "россоблу" набрали лише один бал та наразі йдуть лише на 16-й сходинці в турнірній таблиці.

Команда Довбика зіграла внічию із Сассуоло (2:2), але при цьому поступилась Лаціо, Аталанті та Наполі (всі ігри – по 0:1). Одразу після відставки Тедеско Болонья оголосила ім'я нового тренера.

Хто керуватиме Болоньєю

Ним став інший італійський фахівець Раффаеле Палладіно, яким цікавилось київське Динамо на фоні чуток про можливу відставку Ігоря Костюка. Контракт розраховано до 2029 року.

Відзначимо, що Палладіно успішно проявив себе у Фіорентині в сезоні 2024/2025. Клуб посів шосте місце в Серії А та дійшов до півфіналу Ліги конференцій. Крім того, Раффаеле очолював Монцу та Аталанту.

Нагадаємо, що Довбик відіграв у всіх чотирьох матчах за Болонью цього сезону, проте в кожному з них футболіст виходив на заміну. У матчі проти Сассуоло він забив свій перший гол за клуб та допоміг команді врятувати нічию.

Після тієї гри Артем отримав м'язове ушкодження, через яке може пропустити матчі збірної України. Раніше експерт Юрій Шевченко оцінив перспективи Довбика в Болоньї.