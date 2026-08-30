Бывший обладатель титула WBO в легком весе (до 61,2 килограмма) Денис Беринчик стал участником ко-мэйн-ивента боксерского вечера Мозес Итаума – Филип Хргович. После поражения 38-летнего спортсмена раскритиковал испанский боксерский журналист Юлиус Юлианис.

Что говорили о Беринчике после боя с Ноуксом

Журналисту, очевидно, не понравилась манера выступления нашего земляка против 29-летнего британского боксера.

Украинец приехал в Великобританию с одной целью – потерпеть достойное поражение по очкам. И именно это он и получил. А в придачу – еще и множество болезненных ударов,

– написал Юлианис в соцсети Х.

Отметим, что Беринчик прошел десятираундовую дистанцию, в которой не сумел убедить также и судей – 100:90, 99:91, 98:92, победа Ноукса единогласным решением судей.

Что теперь ждет Беринчика

Украинец и его команда пока не рассказывали о дальнейших планах спортсмена. Отметим, что на кону в поединке против Сэма Ноукса стоял пояс WBO International, который открывает его обладателю путь в чемпионскую гонку.

Для украинского бойца это был 21-й бой на профессиональном ринге, 19 из которых он выиграл. До этого, в феврале 2025 года, он уступил Кейшону Дэвису во время защиты титула чемпиона мира по версии WBO.