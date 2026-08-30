Колишній володар титулу WBO у легкій вазі (до 61,2 кілограма) Денис Берінчик став учасником ко-мейн івенту вечора боксу Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Після поразки 38-річного спортсмена розкритикував іспанський боксерський журналіст Юліус Юліаніс.

Що говорили про Берінчика після бою з Ноуксом

Журналісту, вочевидь, не сподобалась манера виступу нашого земляка проти 29-річного британського боксера.

Українець приїхав до Великої Британії з однією метою – зазнати гідної поразки за очками. І саме це він і отримав. А на додачу – ще й безліч болючих ударів,

– написав Юліаніс у соцмережі Х.

Зазначимо, що Берінчик пройшов десятираундову дистанцію, у якій не зумів переконати також і відповідальних за результат – 100:90, 99:91, 98:92 перемога Ноукса одностайним рішенням суддів.

Що тепер для Берінчика

Українець та його команда наразі не розповідали про подальші плани спортсмена. Зазначимо, що на кону поєдинку проти Сема Ноукса стояв пояс WBO International, який відкриває його володарю шлях у чемпіонську гонку.

Для українського бійця це був 21-й бій на професійному рингу, 19 з яких він виграв. До цього, у лютому 2025-го, він поступився Кейшону Девісу під час свого захисту титулу чемпіона світу за версією WBO.