Бывший чемпион мира в весовой категории до 79,38 килограмма Александр Гвоздик считает, что для Беринчика бой в Лондоне – неплохая возможность вернуться на высокий уровень. Об этом полутяжеловес рассказал порталу sport-express.ua.

Почему, по мнению Гвоздика, Беринчик может победить

Известный украинский боксер считает, что Беринчик готов к бою.

"Ожидаю интересного боя. Я понимаю, что у букмекеров Денис – не фаворит. Осознаю ситуацию накануне матча. Однако мне кажется, хотя и трудно назвать Дениса "темной лошадкой", он покажет крутой бокс. Я видел его подготовку и тренировки в Украине. Думаю, мы увидим его в отличной форме", – сказал Гвоздик

Александр также добавил, что для Дениса этот поединок подходит стилистически.

Именно по стилю, поскольку соперник – опасный нокаутер, Денис, я считаю, может очень успешно выступить против него. То есть он ему подходит. Верю в победу Дениса. Вот такой у меня прогноз,

– отметил Гвоздик.

Добавим, что главным поединком вечера на лондонской арене "O2 Arena" станет бой Мозес Итаума – Филип Хргович за титул IBF в супертяжелом весе (свыше 90,72 килограмма).

Когда и где смотреть бой Беринчик – Ноукс

Поединок украинца начнется 29 августа ориентировочно в 23:00 по киевскому времени. В Украине его покажет медиасервис MEGOGO.

На кону будет стоять пояс WBO International, которым Денис владел с 2018 года, когда в Броварах на арене ледового дворца "Терминал" победил Росеки Кристобаля техническим нокаутом в седьмом раунде.

Украинец уступил этот титул, когда в 2024 году стал полноправным чемпионом WBO после победы над Эмануэлем Наваррете.