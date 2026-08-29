Колишній чемпіон світу у вазі до 79,38 кілограма Олександр Гвоздик вважає, що для Берінчика поєдинок у Лондоні є непоганою можливістю повернутись на високий рівень. Про це напівважковаговик сказав для порталу sport-express.ua.

Чому Берінчик може перемогти на думку Гвоздика

Відомий український боксер вважає, що Берінчик готовий до бою.

"Очікую на цікавий бій. Я розумію, що у букмекерів Денис – не фаворит. Усвідомлюю ситуацію напередодні матчу. Проте мені здається, хоча й важко назвати Дениса "темною конячкою", він покаже крутий бокс. Я бачив його підготовку та тренування в Україні. Думаю, ми побачимо його у класній формі", – сказав Гвоздик

Олександр також додав, що для Дениса цей поєдинок підходить стилістично.

Саме за стилем, через те, що суперник небезпечний нокаутер, Денис, я вважаю, дуже успішно може проти нього виступити. Тобто він йому підходить. Вірю у перемогу Дениса. Ось такий мій прогноз,

– зазначив Гвоздик.

Додамо, що головним поєдинком вечора на лондонській арені "O2 Arena" стане бій Мозес Ітаума – Філіп Хргович за титул IBF у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма).

Коли і де дивитись бій Берінчик – Ноукс

Поєдинок українця розпочнеться 29 серпня орієнтовно о 23.00 за часом Києва. В Україні його покаже медіасервіс MEGOGO.

На кону стоятиме пояс WBO International, Денис володів ним з 2018 року, коли у Броварах на арені льодового палацу "Термінал" побив Росекі Крістобаля технічним нокаутом у сьомому раунді.

Українець віддав цей титул, коли у 2024 році став повноправним чемпіоном WBO після перемоги над Емануелем Наваррете.