В субботу, 5 сентября, боец Даниил Донченко одержал победу в полусреднем весе UFC (до 77 килограммов). В Париже Даниил победил американца Пунахеле Сориано, сообщает 24 Канал.

Как Донченко победил американца

Для Донченко это была всего лишь четвертая победа в крупнейшей ММА-лиге мира. Впрочем, это был как раз четвертый его бой в карьере, поэтому парень остается непобедимым.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу Даниил прокомментировал победу над Сориано. Он признался, что перед этим поединком испытывал большое давление со стороны болельщиков.

Накануне боя было много давления, потому что все говорили, что это сильный соперник и большой скачок в уровне соперников для меня. Раньше все были уверены в моей победе, а здесь мнения фанатов немного разделились. Это добавило интриги. Мы с командой решили показать, что я не просто случайный боец, который побеждает дебютантов или ветеранов,

– заявил Донченко.

Встреча состоялась в рамках турнира UFC Fight Night 287. Бой прошел в мейн-карде и длился все три раунда. Донченко одержал уверенную победу единогласным решением судей.

Бой Даниил Донченко – Пунахеле Сориано / Фото Getty Images

Украинец с первых секунд захватил инициативу и работал первым номером. Он активно комбинировал удары руками и ногами, а в первом раунде ему удалось отправить Сориано в нокдаун правым боковым ударом.

В дальнейшем Донченко умело держал дистанцию и довел бой до победы. Хотя в третьем раунде Сориано активизировался, но украинец также нанес ему большое количество ударов.

Моей задачей было продемонстрировать, что я на голову сильнее и если мы не позволим – он по мне не попадет. В первом и втором раундах это было видно. В третьем он начал бороться, и у него даже где-то это получалось. Впрочем, я вообще не переживал по поводу перевода в партер, а искал возможность нанести удар локтем. Если бы я не позволил этого, то Сориано бы этого и не сделал,

– сказал Даниил.

Что дальше для Донченко

Напомним, что в 2025 году парень из Житомирской области пополнил состав 33-го сезона боевого реалити-шоу The Ultimate Fighter. В мае и июне Донченко появился в двух эпизодах TUF 33, а после побед в них – вышел в финал от UFC.

Отметим, что Даниил родился в Киеве в 2001 году, но детство провел в Житомирской области. В детстве парень по программе "Дети Чернобыля" часто бывал во Франции, где жил в местной семье.

После триумфа над Сориано Донченко официально вызвал на бой американского ветерана Даниэля Родригеса. Он занимает 15-е место в рейтинге, а сам Даниил как раз стремится попасть в топ-15 полусреднего веса.