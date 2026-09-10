У суботу, 5 вересня, боєць Данііл Донченко здобув перемогу в рамках напівсередньої ваги UFC (до 77 кілограмів). В Парижі Данііл здолав американця Пунахеле Соріано, повідомляє 24 Канал.

Як Донченко виграв у американця

Для Донченка це була лише четверта звитяга у найбільшій ММА-лізі світу. Втім це був як раз четвертий його бій в кар'єрі, тому хлопець залишається непереможним.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Данііл прокоментував перемогу над Соріано. Він зізнався, що перед цим поєдинком він відчув великий тиск від спільноти.

Напередодні бою було багато тиску, бо всі казали, що це сильний опонент і великий стрибок в опозиції для мене. Раніше усі люди були впевнені у моїй перемозі, а тут думки фанатів трохи розділились. Це додало інтриги. Ми з командою вирішили показати, що я не просто випадковий боєць, який перемагає дебютантів чи ветеранів,

– заявив Донченко.

Зустріч відбулась в рамках турніру на турнірі UFC Fight Night 287. Бій пройшов у мейн-карді та тривав усі три раунди. Донченко здобув впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів.

Бій Данііл Донченко – Пунахеле Соріано / Фото Getty Images

Українець із перших секунд захопив ініціативу та працював першим номером. Він активно комбінував удари руками й ногами, а в першму раунді йому вдалось відправити Соріано в нокдаун правим боковим ударом.

В подальшому Донченко вміло тримав дистанцію та довів зустріч до перемоги. Хоча в третьому раунді Соріано активізувався, але українець також завдав йому великої кількості ударів.

Моїм завданням було продемонструвати, що я на голову сильніший і якщо ми не дозволимо – він по мені не влучить. У першому та другому раунді це можна було побачити. У третьому він почав боротись і у нього навіть десь це виходило. Втім я взагалі не переживав щодо переводу у партер, а шукав удару ліктем. Якби я не дозволив цього, то Соріано б це й не зробив,

– висловився Данііл.

Що далі для Донченка

Нагадаємо, що у 2025 році хлопець з Житомирщини поповнив склад 33-го сезону бійцівського реаліті-шоу The Ultimate Fighter. У травні та червні Донченко потрапив у два епізоди TUF 33, а після перемог у них – вийшов до фіналу від UFC.

Відзначимо, що Данііл народився у Києві у 2001 році, але дитинство провів на Житомирщині. В дитинстві хлопець за програмою "Діти Чорнобиля" часто відвідував Францію, де жив у місцевій родині.

Після тріумфу над Соріано Донченко офіційно викликав на бій американського ветерана Даніеля Родрігеса. Він посідає 15-ту сходинку в рейтингу і сам Данііл як раз прагне потрапити до топ-15 напівсередньої ваги.