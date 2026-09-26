"Красных дьяволов" возглавил легендарный Марк ван Боммел. А итальянцы решили выбраться из черной полосы благодаря автору победы на Евро-2020 Роберто Манчини – но пока это не помогло, пишет 24 Канал.

Италия – Бельгия 0:2

Голы: Годтс, 20, Лукебакио, 69

Команды вдвоем изрядно покуражились: нанесли целых 40 ударов по воротам друг друга, из которых 14 претендовали на звание опасных, поскольку были в створ ворот.

Вот только в завершающей стадии гораздо качественнее действовали именно бельгийцы. Кевин де Брюйне переживает уже какую-то седьмую "вторую молодость", раздавая блестящие пасы и за менее чем час игрового времени умудряясь стать лучшим футболистом на поле с оценкой 8,7 от статистических порталов. В целом бельгийцы стали действовать слаженнее – и в этом безусловная заслуга ван Боммела.

Уже на 20-й минуте его подопечные вышли вперед благодаря Годтсу, который воспользовался ассистом де Брюйне. А в середине второго тайма, как ни пытался Манчини скорректировать игру заменами, Бельгия удвоила преимущество благодаря голу Лукебакио. Могли забить и больше – хотя и у "Скуадры Адзурры" накопилось немало упущенных моментов.

Обзор матча "Италия" – "Бельгия" от MEGOGO: смотрите видео

0:2 в итоге – неудачное начало Лиги наций для итальянцев, которые и так наслушались от собственных болельщиков много "хорошего" после того, как не попали на чемпионат мира. Теперь градус критики в их адрес станет еще выше. А вот для Бельгии все выглядит довольно оптимистично.