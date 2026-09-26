"Червоних дияволів" очолив легендарний Марк ван Боммел. А італійці вирішили рятуватися від чорної смуги завдяки творцю перемоги на Євро-2020 Роберто Манчіні – але поки не допомогло, пише 24 Канал.

Італія – Бельгія 0:2

Голи: Годтс, 20, Лукебакіо, 69

Команди на двох добряче покуражилися: завдали аж 40 ударів по воротах одна одної, з яких 14 претендували на звання гострих, бо були в площину воріт.

От тільки відчутно якіснішими в завершальній стадії були саме бельгійці. Кевін де Брюйне переживає якусь вже сьому "другу молодість", роздаючи блискучі паси і за менш ніж годину ігрового часу примудряючись стати найкращим футболістом на полі з оцінкою 8,7 від статистичних порталів. А загалом бельгійці стали діяти злагодженіше – і в цьому безумовна заслуга ван Боммела.

Вже на 20-ій хвилині його підопічні повели в рахунку завдяки Годтсу, який скористався асистом де Брюйне. А в середині другого тайму, як не намагався Манчіні коригувати гру замінами, але Бельгія подвоїла перевагу завдяки голу Лукебакіо. Могли забивати й більше – хоча і у "Скуадри Адзурри" свої змарновані нагоди набралися.

Огляд матчу Італія – Бельгія від MEGOGO: дивіться відео

0:2 у підсумку – кепський початок Ліги націй для італійців, які і так наслухалися від власних вболівальників багато "хорошого" після непотрапляння на чемпіонат світу. Тепер градус критики на їхню адресу стане ще вищим. А от для Бельгії усе виглядає досить оптимістично.