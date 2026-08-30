В субботу, 29 августа, Полесье обыграло Шахтер (2:0) в матче четвертого тура УПЛ. После матча один из ключевых игроков команды Руслан Ротань сообщил, что останется в клубе, цитирует ютуб-канал "ПРОФУТБОЛ Digital".

Что известно о будущем Сарапия

По словам центрального защитника, сейчас остается довольно мало времени для подписания соглашения между клубами, поэтому он уже не надеется на переход в чемпионат Италии.

Я считаю, что для меня эта сага уже завершена. До закрытия трансферного окна осталось совсем немного. Возможно, будет сюрприз и для меня, но, скорее всего, я остаюсь в Житомире,

– сказал Сарапий.

Эдуард добавил, что для его трансфера нужно "платить деньги сразу". Ранее появлялась информация, что итальянский клуб хотел взять игрока в аренду с обязательным выкупом за семь миллионов евро.

Что известно об интересе к Сарапию со стороны клубов Серии А

Первые разговоры о возможном уходе 27-летнего игрока в зарубежную лигу появились в середине августа. Тогда СМИ сообщали, что игрока руководству Сассуоло рекомендовал главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера.

Отметим, что трансферное окно в Италии "закроется" 1 сентября в 21:00 по киевскому времени.