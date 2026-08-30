У суботу, 29 серпня, Полісся здолало Шахтар (2:0) у матчі четвертого туру УПЛ. Після матчу один з ключових виконавців команди Руслана Ротаня повідомив, що залишиться у клубі, цитує ютуб-канал "ПРОФУТБОЛ Digital".

Що відомо про майбутнє Сарапія

За словами центрбека, наразі залишається доволі мало часу для підписання угоди між клубами, тому він уже не сподівається на від’їзд у чемпіонат Італії.

Я вважаю, що для мене ця сага вже завершена. Тут залишилося трішки до закриття трансферного вікна. Можливо буде сюрприз і для мене, але, напевно, я залишаюся у Житомирі,

– сказав Сарапій.

Едуард додав, що для його трансферу потрібно "платити кошти одразу". Раніше була інформація, що італійський клуб хотів орендувати гравця з обов’язковим викупом за сім мільйонів євро.

Що відомо про інтерес до Сарапія з Серії А

Перші розмови про можливий відхід 27-річного гравця у зарубіжну ліги з’явився у середині серпня. Тоді ЗМІ повідомляли, що виконавця керівництву Сассуоло рекомендував головний тренер збірної України Андреа Мальдера.

Зазначимо, що трансферне вікно в Італії "зачиниться" 1 вересня о 21.00 за київським часом.