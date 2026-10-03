Бывший тренер сборной Украины резко отреагировал на выступление команды в матче против Северной Ирландии. Специалист особо раскритиковал решения итальянского наставника относительно стартового состава и позиций футболистов, пишет Sport-express.

Сабо возмутился решениями Мальдеры

По мнению Йожефа Сабо, главный тренер сборной Украины допустил серьезные ошибки при формировании состава на матч в Трнаве.

Что касается тренера, то он однозначно виноват – все были мертвы. Что это был за состав такой? Что ты делаешь?

– заявил Сабо.

Специалист обратил внимание на необычное использование отдельных защитников. В частности, его удивило решение выпустить Николая Матвиенко на левом фланге обороны, хотя футболист обычно действует в центре.

Почему Матвиенко играл слева в обороне? Да он же центральный! По схеме на левом фланге должен был быть Сарапий, а играл почему-то Матвиенко… Почему Бондарь играл справа? Что это за ноу-хау? Он же всю жизнь играл в центре!

– возмутился бывший тренер.

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Сабо также не согласился с позитивными ожиданиями от сборной Украины перед матчем.

А ведь перед игрой было столько хороших интервью – с экспертами, бывшими футболистами. Журналисты тоже много писали… Перехвалили сеньора Мальдеру и его подопечных? Просто наши были нулевые… Очень перехвалили их. Вот эта их высокомерие, гонор… Я же не просто так критикую,

– отметил специалист.

Поражение от Северной Ирландии стало для сборной Украины первым в этом розыгрыше Лиги наций под руководством Мальдеры. Команда пропустила три гола и не смогла ответить сопернику ни одним результативным ударом.

Ранее Мальдеру и его команду раскритиковал Мирон Маркевич.