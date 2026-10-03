Колишній тренер збірної України різко відреагував на виступ команди у матчі проти Північної Ірландії. Фахівець окремо розкритикував рішення італійського наставника щодо стартового складу та позицій футболістів, пише Sport-express.

Сабо обурився рішеннями Мальдери

На думку Йожефа Сабо, головний тренер збірної України припустився серйозних помилок під час формування складу на матч у Трнаві.

Щодо тренера, то він однозначно винний – всі були мертві. Що це був за склад такий? Що ти робиш?

– заявив Сабо.

Фахівець звернув увагу на незвичне використання окремих захисників. Зокрема, його здивувало рішення випустити Миколу Матвієнка на лівому фланзі оборони, хоча футболіст звично діє у центрі.

Чому Матвієнко грав ліворуч у захисті? Та він же центральний! За схемою на лівому фланзі мав бути ж Сарапій, а грав чомусь Матвієнко… Чому Бондар грав праворуч? Це що за ноу-хау? Він же все життя грав у центрі!

– обурився екстренер.

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Сабо також не погодився з позитивними очікуваннями від збірної України перед грою.

А стільки хороших інтерв'ю було до гри – з експертами, колишніми футболістами. Журналісти теж багато писали… Перехвалили сеньйора Мальдеру і його підопічних? Просто нульові наші були… Дуже перехвалили їх. Оця їхня зарозумілість, гонор… Я ж не на рівному місці критикую,

– зауважив фахівець.

Поразка від Північної Ірландії стала для збірної України першою у цьому розіграші Ліги націй під керівництвом Мальдери. Команда пропустила три голи та не змогла відповісти супернику жодним результативним ударом.

Раніше Мальдеру та компанію розкритикував Мирон Маркевич.