Новичок команды стал антигероем для болельщиков турецкой команды после того, как получил красную карточку в первом тайме матча против "Ференцвароша" (0:4). Не остался в стороне и турецкий бизнесмен и болельщик команды Мухаммед Алпдюндар, который оставил соответствующий пост в соцсети Х.

В чем обвиняют Малиновского

После роковой ошибки раздались призывы избавиться от украинца.

Стефан Савич и Руслан Малиновский – ниже среднего уровня. Я однозначно не хочу видеть этих двух игроков в Трабзонспоре. Особенно Малиновского – не могу даже смотреть на него,

– написал Алпдюндар.

Отметим, что это не первый случай, когда 33-летнего украинца критикуют в Турции. Сначала член конгресса Трабзонспора Озкан Озилмаз, что еще до дебюта футболиста, назвал Руслана не слишком хорошим игроком для Трабзонспора.

После первого выхода Руслана на поле в составе новой команды Мухаммед Алпдюндар призвал расторгнуть контракт с ним и Стефаном Савичем.

Как складывается карьера Малиновского в Турции

Украинец на данный момент провел в составе новой команды четыре матча. Он не отличился результативными действиями.

Следующий матч Трабзонспор проведет 31 августа в рамках чемпионата Турции. Малиновский и его одноклубники посетят команду Амед СК. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени.