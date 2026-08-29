Новачок команди став антигероєм для фанатів турецької команди після своєї червоної картки у першому таймі матчу проти Ференцвароша (0:4). Не залишився осторонь і турецький бізнесмен та вболівальник команди Мухаммед Алпдюндар, який залишив відповідний допис у соцмережі Х.

У чому звинувачують Маліновського

Після фатальної помилки з’явились заклики до того, щоб позбутись від українця.

Стефан Савич і Руслан Маліновський – нижче середнього рівня. Я однозначно не хочу бачити цих двох гравців у Трабзонспорі. Особливо Малиновського – не можу навіть дивитися на нього,

– написав Алпдюндар.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли 33-річного українця критикують у Туреччині. Спочатку член конгресу Трабзонспора Озкан Озилмаз, ще до дебюту футболіста, назвав Руслана не надто хорошим гравцем для Трабзонспора.

Після першої появи Руслана на полі у складі нової команди Мухаммед Алпдюндар закликав розірвати контракт із ним та Стефаном Савичем.

Як складається кар’єра Маліновського у Туреччині

Українець наразі відіграв у складі нового колективу чотири поєдинки. Він не відзначався результативними діями.

Наступний матч Трабзонспор проведе 31 серпня у рамках чемпіонату Туреччини. Маліновський та його одноклубники завітають до команди Амед СК. Гра розпочнеться о 21.30 за київським часом.