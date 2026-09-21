В ночь на 21 сентября команда Месси провела домашний матч лиги MLS против Сан-Диего (2:2). Автором одного из забитых голов стал Лионель.

Что гол в ворота Сан-Диего значит для Месси

В середине первого тайма он удачно исполнил штрафной удар и сравнял счет на табло – 1:1.

Гол Месси прямым ударом со штрафного: смотрите видео

Для обладателя восьми "Золотых мячей" это 930-й гол в карьере в 1176 матчах. У его главного футбольного соперника, Криштиану Роналду, 979 результативных ударов.

Что сейчас происходит в карьере Месси

После успешного выступления на чемпионате мира-2026 он получил 17-ю в карьере номинацию на "Золотой мяч". Церемония вручения премии состоится 26 октября в Лондоне. Совладелец клуба Интер Майами Дэвид Бекхэм заявил, что именно 39-летний аргентинец должен стать победителем престижной премии.

Отметим, что в настоящее время Месси вызван на последний для него сбор национальной команды. Прощальный матч в футболке сборной Аргентины 39-летний нападающий сыграет против Бенина 6 октября в Буэнос-Айресе.