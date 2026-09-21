У ніч проти 21 вересня команда Мессі зіграла домашній матч ліги МЛС проти Сан-Дієго (2:2). Автором одного із забитих м’ячів став Ліонель.

Що гол у ворота Сан-Дієго означає для Мессі

У середині першого тайму він вдало виконав штрафний удар та зрівняв рахунок на табло – 1:1.

Гол Мессі прямим ударом зі штрафного: дивіться відео

Для володаря восьми "Золотих м’ячів" це 930-й гол у кар’єрі в 1176 матчах. У його головного футбольного антагоніста, Кріштіану Роналду, 979 результативних ударів.

Що зараз відбувається у кар’єрі Мессі

Після вдалого виступу на чемпіонаті світу-2026 його він отримав 17-у у кар’єрі номінацію на "Золотий м’яч". Церемонія вручення премії відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Співвласник клубу Інтер Маямі Девід Бекхем заявив, що саме 39-річний аргентинець повинен стати переможцем престижної премії.

Зазначимо, що наразі Мессі викликали на останній для нього збір національної команди. Прощальний поєдинок у футболці збірної Аргентини 39-річний нападник зіграє проти Беніна 6 жовтня у Буенос-Айресі.