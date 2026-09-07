Линда Носкова уступила второй сет, в котором выходила подавать на матч против Марты Костюк. После тяжелой победы в трех сетах четвертьфиналистка рассказала о матче против украинки, пишет 24 Канал.

Что сказала Линда Носкова о Марте Костюк

Во втором сете Носкова вела со счетом 5:3, а Марта Костюк расплакалась на корте. Впоследствии украинка взяла второй сет со счетом 7:5. В матче, длившемся более двух часов, Линда Носкова одержала победу – 7:5, 5:7, 6:4.

На пресс-конференции чешка отметила, что выход в 1/4 финала дался ей нелегко.

Очень тяжелый матч. Мы обе точно не сдерживались. У меня было много возможностей, особенно во втором сете, но я никак не могла завершить матч. Поэтому мне просто пришлось ждать своего момента и продолжать играть,

– заявила Носкова.

Добавим, что Костюк и Носкова сыграли в 2026 году уже трижды. Сначала, во время победного турнира WTA 1000 в Мадриде, украинка одолела чешку. В полуфинале Уимблдона сильнее оказалась Носкова. После матча в Нью-Йорке она повела в личных противостояниях – 2:1.

Что дальше для Марты Костюк

По итогам турнира в Нью-Йорке она может впервые в карьере войти в топ-10. Одиннадцатая ракетка мира точно опередит американку Аманду Анисимову, которая не сумела защитить прошлогодний финал в Нью-Йорке. Если кто-то из пары Ива Йович (США) / Наоми Осака (Япония) не выиграет турнир – Костюк попадет в первую десятку.

Вероятно, наша землячка покинет Северную Америку. Сейчас Марта числится в заявке турнира WTA 500, который стартует 14 сентября в мексиканском городе Гвадалахара.

Ранее стало известно, сколько Марта Костюк заработала на US Open-2026.