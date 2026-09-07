Лінда Носкова втратила другий сет, у якому виходила подавати на матч проти Марти Костюк. Після важкої трисетової перемоги чвертьфіналістка розповіла про гру проти українки, пише 24 Канал.

Що сказала Лінда Носкова про Марту Костюк

У другому сеті Носкова вигравала з рахунком 5:3, а Марта Костюк заплакала на корті. Згодом українка забрала другу партію 7:5. У битві тривалістю в понад дві години Лінда Носкова перемогла – 7:5, 5:7, 6:4.

На прессконференції чешка зазначила, що прохід в 1/4 фіналу дався її нелегко.

Дуже важкий матч. Ми обидві точно не стримувалися. У мене було багато можливостей, особливо в другому сеті, але я ніяк не могла завершити матч. Тому мені просто довелося чекати свого моменту й продовжувати грати,

– заявила Носкова.

Додамо, що Костюк та Носкова зіграли у 2026 році уже тричі. Спочатку, під час переможного турніру WTA 1000 у Мадриді, українка здолала чешку. У півфіналі Вімблдону сильнішою була Носкова. Після гри у Нью-Йорку вона повела в особистих протистояннях – 2:1.

Що далі для Марти Костюк

За підсумками турніру у Нью-Йорку вона може вперше у кар’єрі увійти до топ-10. Одинадцята ракетка світу точно випередить американку Аманду Анісімову, яка не зуміла захистити минулорічний фінал у Нью-Йорку. Якщо хтось з двійки Іва Йович (США) / Наомі Осака (Японія) не виграє турнір – Костюк потрапить до першої десятки.

Імовірно, наша землячка покине покине Північну Америку. Наразі Марта значиться у заявці турніру WTA 500, який стартує 14 вересня у мексиканському місті Гвадалахара.

Раніше стало відомо, скільки Марта Костюк заробила на US Open-2026.