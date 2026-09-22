Легендарный дебют Михаэля в Формуле-1 состоялся по какой-то причине благодаря досадной истории из жизни Бертрана Гашо. Француз на тот момент был пилотом команды Джордан и не достигал выдающихся успехов, сообщает 24 Канал.

Что случилось с Бертраном Гашо

За шесть лет он провел всего 47 гран-при. Лучшим результатом Гашо было пятое место на этапе в Канаде в 1991 году. Однако судьбоносный момент для него и всей Формулы-1 произошел в декабре 1990 года.

Тогда Бертран ехал на встречу со спонсорами в Великобритании. В пробке в Лондоне Гашо задел машину таксиста, поэтому возник скандал.

Разъяренный водитель выскочил из машины и с угрозами схватил Бертрана за горло. Гашо решил защитить себя с помощью баллончика со слезоточивым газом.

Он распылил его в лицо таксисту, что стало серьезным нарушением в Великобритании. Во многих странах Европы такой баллончик разрешено использовать для самозащиты, однако не в Англии.

Как Шумахер попал в Формулу-1

В итоге суд над Гашо затянулся аж на полгода, и в середине августа 1991 года он получил суровый приговор. Француза приговорили к 18 месяцам лишения свободы.

Позже срок сократили до двух месяцев, но Бертран все равно оказался на несколько этапов вне Формулы-1. Место в болиде Джордан оказалось вакантным.

Менеджер Вилли Вебер предложил команде обратить внимание на 22-летнего немца Михаэля Шумахера. В результате именно он заменил Гашо на Гран-при Бельгии в 1991 году.

Правда, первый Гран-при завершился для него неудачно. Несмотря на седьмое место в квалификации, Михаэль завершил гонку уже на первом круге из-за проблем со сцеплением.

Впрочем, потенциал Шумахера заметили в команде Бенетон и пригласили его к себе на сезон-1992. Уже через два года Михаэль выиграл первый титул чемпиона, а в 1995-м – второй. После перехода в Феррари немец довел количество чемпионских титулов до семи.

Где сейчас Бертран Гашо

К слову, после дебюта Шумахера в Джордане тюремные охранники откровенно насмехались над заключенным Гашо. Ему говорили, что немец настолько крут, что ему больше нет места в Формуле-1.

Гашо отсидел два месяца и хотел вернуться в Джордан, но получил отказ. Впоследствии Бертран провел еще несколько сезонов в более слабых командах и окончательно покинул Формулу-1 в 1995 году.

Сам Гашо неоднократно повторял, что его отсутствие открыло путь в "королевские" гонки Шумахеру, а сам он просто оказался не в том месте и не в то время. Сейчас 63-летний француз занимается бизнесом и проживает с семьей в Дубае.