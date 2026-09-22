Легендарний дебют Міхаеля у Формулі-1 стався багато в чому завдяки прикрій історії з життя Бертрана Гашо. Француз на той момент був пілотом команди Джордан та не хапав зірок з неба, повідомляє 24 Канал.

Що сталось із Бертраном Гашо

За шість років він провів лише 47 гран-прі. Найкращим показником Гашо було п'яте місце на етапі в Канаді у 1991 році. Проте доленосний момент для нього та всієї Формули-1 стався у грудні 1990-го.

Тоді Бертран їхав на зустріч зі спонсорами у Великій Британії. У дорожньому заторі в Лондоні Гашо зачепив машину таксиста, через що виник скандал.

Розлючений водій вискочив з авто та із погрозами схопив Бертрана за горло. Гашо вирішив захистити себе за допомогою балончика зі сльозогінним газом.

Він розпилив розпилив його в обличчя таксисту, що стало суворим порушенням для Великої Британії. У багатьох країнах Європи такий балончик дозволяється використовувати для самозахисту, проте не в Англії.

Як Шумахер потрапив у Формулу-1

Зрештою суд над Гашо затягнувся аж на пів року і в середині серпня 1991-го він отримав суворий вирок. Француза засудили до 18-ти місяців ув'язнення.

Пізніше строк скоротили до двох місяців, але Бертран все одно опинився на кілька етапів поза Формулою-1. Місце в боліді Джордан виявилось вакантним.

Менеджер Віллі Вебер запропонував команді звернути увагу на 22-річного німця Міхаеля Шумахера. Як наслідок, саме він замінив Гашо на гран-прі Бельгії у 1991 році.

Правда, перший гран-прі завершився для нього невдало. Попри сьоме місце у кваліфікації Міхаель завершив гонку вже на першому колі через проблеми зі зчепленням.

Втім потенціал Шумахера помітили в команді Бенетон та запросили його до себе на сезон-1992. Вже за два роки Міхаель виграв перше чемпіонство, а у 1995-му друге. Після переходу у Феррарі німець довів кількість чемпіонств аж до семи.

Де зараз Бертран Гашо

До слова, після дебюту Шумахера в Джордан тюремні охоронці відверто насміхалися з ув'язненого Гашо. Йому казали, що німець настільки крутий, що йому більше немає місця у Формулі-1.

Гашо відсидів два місяці та хотів повернутися в Джордан, але отримав відмову. Згодом Бертран провів ще кілька сезонів за слабші команди та остаточно залишив Формулу-1 у 1995 році.

Сам Гашо неодноразово повторював, що його відсутність дала дорогу в "королівські" перегони Шумахера, а сам він просто опинився не в тому місці й не в той час. Наразі 63-річний француз займається бізнесом та проживає з родиною в Дубаї.