На скамейке запасных всю игру просидел Анатолий Трубин, который продолжает уступать конкурентам в чемпионате. А Георгий Судаков стал жертвой обстоятельств, сложившихся после ошибки его партнера по команде, пишет 24 Канал.

Порту – Бенфика 3:1

Судаков продолжает пользоваться доверием нового наставника "орлов" Марку Сильвы и занимать место в стартовом составе. Возможно, украинец успел бы отплатить тренеру результативными действиями, но в первом тайме для "Бенфики" произошла катастрофа.

Уже при счете 1:0 в пользу "Порту" Клеман Лангле умудрился получить вторую желтую карточку. Играть без одного из центральных защитников лиссабонцы не могли, поэтому тренеру пришлось пойти на жертву: он снял Судакова еще до 40-й минуты, чтобы выпустить в оборону Алессандро Чиркати.

"Бенфика" в итоге даже смогла сравнять счет, но сразу после этого пропустила еще дважды, и это уже был нокаут. 3:1 – "Порту" отрывается в турнирной таблице на 5 очков.

Конец фантастической серии

Поражение от главного соперника в борьбе за чемпионство стало для "Бенфики" завершением серии, которая имела все шансы стать рекордной в истории клуба.

До этого матча "орлы" не проигрывали в чемпионате 55 матчей подряд. Если бы не уступили "Порту", то сравнялись бы с рекордной серией без поражений, зафиксированной в 1976–1978 годах.