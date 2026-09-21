В запасі всю гру просидів Анатолій Трубін, який продовжує програвати конкуренцію у чемпіонаті. А Георгій Судаков став жертвою обставин, які склалися після помилки його партнера по команді, пише 24 Канал.

Порту – Бенфіка 3:1

Судаков продовжує отримувати від нового наставника "орлів" Марку Сілви довіру та місце у стартовому складі. Можливо, українець встиг би відплатити тренеру результативними діями, але у першому таймі для Бенфіки сталася катастрофа.

Вже за рахунку 1:0 на користь Порту Клеман Лангле примудрився заробити другу жовту картку. Грати без одного з центральних захисників лісабонці не могли, тож коучу довелося піти на жертву: він зняв Судакова ще до 40-ої хвилини, щоб випустити в оборону Алессандро Чіркаті.

Бенфіка зрештою навіть змогла зрівняти рахунок, але одразу після цього пропустила ще двічі, і це вже був нокаут. 3:1 – Порту відривається у турнірній таблиці на 5 очок.

Кінець фантастичної серії

Поразка від головного опонента у боротьбі за чемпіонство ще й стала для Бенфіки завершенням серії, яка мала всі шанси стати рекордною в історії клубу.

До цього матчу "орли" не програвали у чемпіонаті 55 матчів поспіль. Якби не поступилися Порту, то зрівнялися б з рекордним періодом без невдач, який було зафіксовано у 1976-1978 роках.