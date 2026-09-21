В воскресенье, 20 сентября, сборная Украины несколько неожиданно выбыла из континентального первенства. После поражения от сборной Румынии (0:3) с журналистами пообщался Юрий Семенюк, пишет "Суспильне Спорт".

Что сказал Семенюк о матче 1/8 финала

Один из лидеров команды критически отозвался о выступлении в заключительном матче турнира. Вы знаете, какие амбиции были у меня и у команды.

Я не могу говорить за всех, но, может, кто-то не выспался, кто-то плохо поел, не знаю, может, какие-то проблемы, никто ничего не знает, поэтому как капитан, конечно, я отвечаю за результат,

– сказал Семенюк.

Украинский спортсмен добавил, что соперники из Румынии тоже не проявили ничего особенного. Однако этого хватило для достижения результата.

"Они вообще не играли. Они просто перебивали мяч на нашу сторону. Это все, что им нужно было сделать. Но нам не удалось этим воспользоваться и забить. Посмотрите на них, как они ходили по площадке. Они даже не старались как следует. Ну а мы ничего не сделали в ответ", – подытожил Семенюк.

В 1/4 финала румынская сборная сыграет с командой Франции. Украина же завершает выступление на Евро уже на первой стадии плей-офф.

Что теперь ждет сборную Украины

Официальные матчи для команды Рауля Лосано в текущем году уже завершились, поэтому дальше возможны только товарищеские матчи. Лига наций-2027 начнется в следующем году.

В сентябре 2027 года состоится ЧМ по волейболу, который примет Польша.

Юрий Семенюк, игрок варшавского клуба "Проект", ранее высказывался об отношении к украинцам в соседней с нами стране, а также раскритиковал возвращение россиян в волейбол.