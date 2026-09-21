У неділю, 20 вересня, збірна України дещо несподівано покинула континентальну першість. Після поразки від збірної Румунії (0:3) з журналістами поспілкувався Юрій Семенюк, пише "Суспільне Спорт".

Що сказав Семенюк про гру 1/8 фіналу

Один з лідерів команди критично висловився про виступ у завершальному матчі турніру. Ви знаєте, які були амбіції в мене та команди.

Я не зможу сказати за всіх, але, може, хтось не виспався, хтось погано поїв, не знаю, може, якісь проблеми, ніхто нічого не знає, тому як капітан, звісно, я за результат відповідаю,

– сказав Семенюк.

Український спортсмен додав, що суперники з румунської сторони теж не зробили нічого особливого. Проте, цього вистачило для результату.

"Вони взагалі не грали. Вони перебивали просто м'яч на нашу сторону. Все, що їм треба було зробити. Але нам не вдалося цим скористатися і забити. Дивіться на них, як вони ходили по майданчику. Вони навіть не старалися толком. Ну а ми нічого не зробили у відповідь", – підсумував Семенюк.

У 1/4 фіналу румунська збірна зіграє з командою Франції. Україна ж завершує виступ на Євро вже на першій стадії плей-оф.

Що тепер для збірної України

Офіційні поєдинки для команди Рауля Лосано у поточному році уже завершились, тому далі можливі лише товариські матчі. Ліга націй-2027 розпочнеться наступного року.

У вересні 2027-го відбудеться ЧС з волейболу, який прийме Польща.

Юрій Семенюк, гравець варшавського клубу Проект, раніше висловлювався про ставлення до українців у сусідній з нами країні, а також розкритикував повернення росіян у волейбол.