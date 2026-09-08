Бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях в конце августа посетил Украину и побывал в Киеве. Во время пребывания в столице американец собственными глазами увидел последствия российских атак и услышал воздушную тревогу, сообщает YouTube-канал "Активные".

Кроуфорд стал свидетелем атаки на Киев

По словам Кроуфорда, больше всего его поразило то, как украинцы адаптировались к жизни в условиях постоянной опасности. Он отметил, что для него было удивительно наблюдать за людьми, которые продолжают заниматься повседневными делами, даже когда рядом происходят взрывы.

Меня поражает, как люди продолжают свою повседневную жизнь в хаосе, пока вся страна находится в состоянии войны. Поэтому удивительно видеть, как будто это на них не влияет,

– сказал американец.

Во время разговора Кроуфорду напомнили, что перед записью подкаста в Киеве прозвучала воздушная тревога. Более того, когда он общался возле Министерства молодежи и спорта, над ними пролетел дрон и врезался в одно из зданий в центре столицы.

Сам боксер рассказал, что тем утром также стал свидетелем атаки.

Сегодня утром я видел бомбардировку, это было рядом. Я подумал: черт, это безумие. А люди просто шли, как будто все было нормально. Не зная, что это, наверное, в 180 метрах от них,

– вспомнил Кроуфорд.

Что шокировало боксера

На вопрос, удивила ли его такая реакция украинцев, Кроуфорд ответил, что дело даже не в удивлении. Он назвал увиденное шокирующим.

Не скажу, что удивлен, нет. Я просто шокирован тем, как люди на это реагируют,

– заявил легендарный боксер.

Кроуфорд также сравнил жизнь во время войны с ситуацией, которую люди уже не могут полностью контролировать. По его мнению, в таких обстоятельствах остается только адаптироваться к новой реальности.

В прошлом году авторитетный журнал The Ring поставил американца на первое место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

Теренс Кроуфорд имеет безупречный профессиональный рекорд – 42 победы в 42 боях, из которых 31 одержана нокаутом.