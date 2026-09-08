Колишній абсолютний чемпіон світу у трьох вагових категоріях наприкінці серпня відвідав Україну та побував у Києві. Під час перебування в столиці американець на власні очі побачив наслідки російських атак і почув повітряну тривогу, передає ютуб-канал Активні.

Кроуфорд побачив атаку на Київ

За словами Кроуфорда, найбільше його вразило те, як українці адаптувалися до життя в умовах постійної небезпеки. Він зазначив, що для нього було дивно спостерігати за людьми, які продовжують займатися повсякденними справами, навіть коли поруч відбуваються вибухи.

Мене вражає, як люди продовжують своє повсякденне життя в хаосі, поки вся країна у війні. Тому дивовижно бачити, як ніби на них це не впливає,

– сказав американець.

Під час розмови Кроуфорду нагадали, що перед записом подкасту в Києві лунала повітряна тривога. Ба більше, коли він спілкувався біля Міністерства молоді та спорту, над ними пролетів дрон і врізався в одну з будівель у центрі столиці.

Сам боксер розповів, що того ранку також став свідком атаки.

Сьогодні вранці я бачив бомбардування, це було поруч. Я подумав: чорт, це божевілля. А люди просто йшли, ніби все було нормально. Не знаючи, що це, мабуть, за 180 метрів від них,

– пригадав Кроуфорд.

Що шокувало боксера

На запитання, чи здивувала його така реакція українців, Кроуфорд відповів, що справа навіть не в здивуванні. Він назвав побачене шокуючим.

Не скажу, що здивований, ні. Я просто шокований тим, як люди на це реагують,

– заявив легендарний боксер.

Кроуфорд також порівняв життя під час війни із ситуацією, яку люди вже не можуть повністю контролювати. На його думку, у таких обставинах залишається лише адаптуватися до нової реальності.

У минулому році авторитетний журнал The Ring поставив американця на перше місце у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Теренс Кроуфорд має бездоганний професійний рекорд – 42 перемоги у 42 боях, з яких 31 здобута нокаутом.