А уже в августе в сеть попало видео, на котором Ребров играет в паддл вместе с россиянином Василием Березуцким. Бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский в эксклюзивном комментарии 24 Канала отреагировал на этот эпизод.

Что ждет Реброва в Украине

Видео вызвало возмущение не только у журналиста, но и у большого количества футбольных болельщиков в Украине. Из-за этого остается под вопросом, сможет ли Ребров работать в Украине в будущем.

Гливинский дал совет бывшему тренеру сборной Украины по этому поводу. По его мнению, Сергей должен публично объяснить, почему он позволил себе развлекаться с бывшим капитаном сборной России во время войны.

Я считаю, что прежде всего он должен отреагировать на это событие. Факт остается фактом: он играл с россиянином в паддл не так давно. Реброву стоило бы объяснить этот момент. Может, Березуцкий действительно поддерживает Украину и выступает против Путина. Но не хватает коммуникации. От объяснений Реброва и будет зависеть, как его будут дальше воспринимать в Украине,

– считает Гливинский.

Как Ребров работает в сборной

Вопрос о будущем Реброва в Украине может встать уже совсем скоро. Сергей фигурирует в шорт-листе Динамо как кандидат на замену Игоря Костюка. Более того, Игорь Суркис уже контактировал с тренером по поводу возможного сотрудничества.

Кроме того, Гливинский также высказался о работе Реброва в УАФ на посту вице-президента. Александр отметил, что за последние почти полгода Сергей лишь один раз приезжал в Украину.

Напомним, что Ребров возглавлял национальную сборную с 2023 года. Вместе с ней он прошел отбор на Евро-2024, но на самом турнире не смог выйти из группы.

Также команда под его руководством заняла второе место в дивизионе В Лиги наций, уступила Бельгии в стыковых матчах за выход в "элиту" и провалила квалификацию на ЧМ-2026. В плей-офф Украина уступила шведам (1:3).