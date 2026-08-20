А вже у серпні в мережу потрапило відео, де Ребров грає в падел разом із росіянином Василем Березуцьким. Колишній пресаташе збірної України Олександр Гливинський в ексклюзивному коментарі 24 Каналу відреагував на цей епізод.

Що чекає на Реброва в Україні

Відео викликало обурення не тільки у журналіста, а і у великої кількості футбольних фанатів в Україні. Через це залишається під питанням, чи зможе Ребров працювати в Україні в майбутньому.

Гливинський дав пораду колишньому тренеру збірної України щодо цього. На його думку, Сергій має публічно пояснити, чому він дозволив собі розважатися із екскапітаном збірної Росії під час війни.

Я вважаю, що перш за все він має відреагувати на цю подію. Факт залишається фактом: він грав із росіянином у падел не так давно. Реброву варто було б пояснити цей момент. Може, Березуцький справді підтримує Україну і виступає проти Путіна. Але комунікації не вистачає. Від пояснення Реброва і залежатиме, як його далі сприйматимуть в Україні,

– вважає Гливинський.

Як Ребров працюва у збірній

Питання майбутнього Реброва в Україні може постати вже зовсім скоро. Сергій фігурує в шорт-листі Динамо як кандидат на заміну Ігоря Костюка. Ба більше, Ігор Суркіс вже контактував із коучем щодо можливої співпраці.

До лова, Гливинський також висловився про роботу Реброва в УАФ на посаді віцепрезидента. Олександр зазначив, що за останні майже півроку Сергій лише раз приїжджав в Україну.

Нагадаємо, що Ребров очолював національну команду з 2023 року. Разом з нею він пройшов відбір на Євро-2024, але на самому турнірі не зміг вийти з групи.

Також команда при ньому посіла друге місце в дивізіоні В Ліги націй, програла Бельгії в стикових іграх за підвищення в "еліту" та провалила кваліфікацію на ЧС-2026. У плей-оф Україна поступилась шведам (1:3).